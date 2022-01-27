Поклюка, Словения, 11 декабря, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Российский биатлонист Антон Шипулин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на Кубке мира в словенской Поклюке, где сборная России завоевала серебряные медали.

Wikijunkie Антон Шипулин

«Пытался сохранить второе место, — сказал российский спортсмен. — Слышал, что до Фуркада (Мартен Фуркад) остаются 20 секунд, а сзади преследователи не дремлют. Знал, что в такую погоду очень многие отстреляют «на ноль».

При этом Шипулин добавил, что во время гонки старался не «захлебнуться» и оставить силы на последний рубеж.

«Ничего особенного не было, старался работать быстро и чисто на стрельбе, — говорит биатлонист. — На стойке это не совсем получилось, но результатом более-менее доволен. Последний круг дался очень тяжело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря мужская сборная России по биатлону завоевала серебряные награды в эстафетной гонке (4×7,5 км) на втором этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Первое место заняли биатлонисты команды Франции, на третьей позиции расположилась сборная Германии.

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