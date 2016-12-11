Самара, 11 декабря, 2016, 19:18 — ИА Регнум. По факту покушения на убийство сотрудника полиции и убийства его жены в Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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«В ночь с 10 на 11 декабря, начальник отдела полиции города Отрадный и его жена вернувшись домой в частный дом, расположенный в с. Смышляевка Волжского района, обнаружили у себя дома 4-х мужчин в масках, которые напали на них», — говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а пострадавший сотрудник правоохранительных органов чуть позже пришел в сознание и вызвал бригаду «скорой помощи».

«Сотрудник полиции, с травмой головы в настоящее время находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте преступления продолжают работать следователи, которые выясняют мотивы преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 декабря в Самарской области было совершено нападение на главу ОМВД по городу Отрадный и его супругу. Инцидент произошел в поселке Смышляевка Волжского района. Женщина не вынесла побоев и скончалась. Начальник ОМВД был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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