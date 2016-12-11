Манчестер, Великобритания, 11 декабря, 2016, 19:11 — ИА Регнум. 11 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в рамках 15-го тура Английской Премьер-Лиги был разыгран матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «МЮ» не знает поражения уже в 7-ми официальных матчах подряд. Также форвард хозяев Златан Ибрагимович, недавно прекративший свою голевую засуху, забивает почти что в каждом матче «красных дьяволов», когда выходит в старте. «Тоттенхэм» на данный момент играет очень нестабильно, набрав всего лишь 10 очков в последних 7-ми матча АПЛ. «Шпоры» пропускаю очень часто: за последние 7 матчей ворота были неприкосновенны лишь 3 раза (в АПЛ).

Ardfern Златан Ибрагимович

Большую часть времени мячом владели гости (56%), но «дьяволы» наносили удары намного чаще своего оппонента (8 против 4). И в конце концов на 29-й минуте матча испанский полузащитник Андер Эррера перехватил мяч и выполнил разрезающую передачу вперед, где подключились армянский полузащитник Генрих Мхитарян и форвард Златан Ибрагимович. Но швед был в оффсайде, и мяч подобрал Генрих, который решил пробить на силу — 1:0. Хозяева повели в счете. Первый тайм остался за хозяевами.

Во втором тайме «шпоры» прибавили в атаке и начали бить гораздо чаще, нежели в первой половине игры.

На данный момент «МЮ» имеет 24 очка после 15-ти матчей и остается на 6-й позиции, тем самым сократив отставание от «Тоттенхэма» до 3-х очков, который остался со своими 27-ю очками после 15-ти туров.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Рохо, Валенсия, Дармиан, Погба, Каррик, Эррера, Марсьяль, Мхитарян, Ибрагимович.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Роуз, Алдервейлд, Вертонген, Ваньяма, Дембеле, Сон, Алли, Эриксен, Кейн.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Голы: Мхитарян 29 — 1:0.