Нижнекамск, Татарстан, 11 декабря, 2016, 18:57 — ИА Регнум. По факту гибели 5 человек в производственном помещении ООО «Интехпром» в городе Нижнекамск (Татария) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

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«11 декабря в г. Нижнекамске в производственном помещении ООО «Интехпром» произошел хлопок, приведший к возгоранию и частичному обрушению строения, — говорится в сообщении. — В результате не менее 5 человек погибли на месте, еще 6 госпитализированы».

Ранее СМИ сообщали о трех погибших.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, продолжающие расчистку завалов и поиск возможных жертв.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

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