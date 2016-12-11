Вашингтон, 11 декабря, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Заявления представителей Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о вмешательстве Российской Федерации (РФ) в президентские выборы в США для поддержки кандидата от Республиканской партии являются «смехотворными». Об этом заявил избранный глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Fox News.

Gage Skidmore Веселящийся Дональд Трамп

«Я этому не верю», — сказал миллиардер.

При этом избранный президент США добавил, что данные заявления используются представителями Демократической партии как «просто еще один предлог» для объяснения поражения Хиллари Клинтон на выборах главы государства-2016.

10 декабря газета The Washington Post со ссылкой на засекреченный аналитический доклад ЦРУ и свои источники сообщило, что ЦРУ США заподозрило РФ в оказании «помощи» кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу во время президентских выборов в США.

По данным издания, американским спецслужбам якобы удалось установить личности «связанных с властями РФ людей», которые предоставили ресурсу WikiLeaks электронные письма Демократической партии, которые были получены с помощью взлома.

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