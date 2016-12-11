Рига, 11 декабря, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Сборная Латвии по скелетону отказалась от участия в чемпионате мира (ЧМ) 2017 года, который в феврале состоится в Сочи (Краснодарский край). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на официальное заявление латвийской команды.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Бойкот скелетона

Решение было принято после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирной антидопинговой комиссии (WADA) о допинге в российском спорте.

«Мы будем рады участвовать в ЧМ на любой трассе, но мы не примем участия в ЧМ в Сочи, — говорится в заявлении. — Россия — место, где олимпийский дух был украден в 2014 году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2016 г. в Лондоне была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В докладе утверждается, что более 1 тыс. спортсменов из РФ якобы были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Внятных доказательств доклад не содержит.

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