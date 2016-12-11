Иерусалим, 18 мая, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Согласно заявлению Белого дома, президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на защиту от ракетных обстрелов, но США также призывают Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты ни в чем не повинных гражданских лиц.

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Профессор Ширенбек считает, что подобный посыл из Белого дома приведет к скорому прекращению огня.

«Я думаю, что оно не за горами, и было заметно, что американцы были ясны в своих выражениях. Они присутствуют в Израиле и должны согласиться на некую форму прекращения огня», — отметила Ширенбек.

«Как вы думаете, что нужно, чтобы ситуация успокоилась?» — поинтересовалась ведущая.

«Египет, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты и Катар важны все вместе, потому что у них хорошие отношения со всеми сторонами, и они могут вместе влиять на прекращение огня», — ответила профессор.