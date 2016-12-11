Москва, 12 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект, ограничивающий премии руководства госфондов и госкомпаний, вносят в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и Вадимом Деньгиным, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Речь идет о руководстве и главных бухгалтерах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также руководстве госкорпораций, госкомпаний, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности.

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Предельный размер, премий и прочих поощрительных выплат не должен превышать трехкратного размера их среднего месячного заработка, следует из документа.

Авторы указали на то, что претензии и вопросы по размеру заработной платы и премий к руководителям бюджетных учреждений, предприятий и корпораций возникают с регулярной периодичностью. Предметом проверки по этому вопросу в разные периоды времени были ФГУП «Ростехинвентаризация», ФГУП «Росморпорт», ФГУП «Почта России». Возникают вопросы и по премированию руководителей государственных корпораций на фоне убыточных показателей, отмечают они.

По мнению депутата, одного из авторов инициативы, Вадима Сысоева, «поощрение таких руководителей должно быть напрямую увязано с эффективностью работы возглавляемого ими предприятия или учреждения».