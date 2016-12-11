Бишкек, 11 декабря, 2016, 17:41 — ИА Регнум. «Можно считать референдум состоявшимся. Но мы ждем окончательных результатов», — заявила председатель Центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова, выступая сегодня, 11 декабря, на пресс-конференции.

President.kg Президент Алмазбек Атамбаев на избирательном участке

Чиновница отметила, что по состоянию на 17:00 участие в плебисците по внесению изменений в Конституцию Киргизской Республики приняли свыше 867,1 тыс. человек или 30,41% избирателей.

По данным ЦИК, наиболее активно голосовали жители Нарынской области — участие в референдуме приняли 60 798 человек или 35,71% зарегистрированных избирателей. Затем следуют граждане, проживающие в Таласской области — 34,85% или 45 316 человек, в Джалал-Абадской области — 32,40% или 170 543 человек, в Иссык-Кульской области — 31,26% или 79 500 человек и в столице Киргизии — 30,82% или 105 709 человек.

Менее инициативны оказались жители Баткенской области — 29,90% или 71 165 избирателей, Чуйской области — 29,10% или 135 187 избирателей, Ошской области — 29,04% или 168 007 избирателей, города Ош — 22,62% или 30 019 избирателей.

Также участие в конституционном референдуме приняли лишь 6,4% или 897 киргизстанцев, находящихся в настоящее время за пределами Киргизии и допущенных до голосования.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с законодательством Киргизской Республики, для того, чтобы референдум по какому либо вопросу был признан состоявшимся, участие в нем должны принять не менее 30% избирателей.