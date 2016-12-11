Лондон, 11 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Челси» с минимальным счетом переиграл «Вест Бромвич» в домашнем матче пятнадцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 11 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

Håkan Dahlström Футбол

Героем встречи стал нападающий хозяев поля Диего Коста, забивший единственный мяч на 76-й минуте.

После пятнадцати матчей чемпионата Англии лондонский «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. «Вест Бромвич», набравший 20 баллов, находится на 8-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 15-й тур

«Челси» (Лондон) — «Вест Бромвич Альбион» (Вест Бромвич) — 1:0.

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