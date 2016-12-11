Москва, 23 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В течение как минимум пяти-шести ближайших дней в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода. Об этом 23 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лето

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«Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что к выходным есть вероятность того, что в Москве температура воздуха повысится до 25 °C.

«Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа. Нормы, конечно, везде разные, но к середине недели температура во всех регионах приблизится к ним», — добавил Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что, по его мнению, жителей ЦФО разбаловало аномальное тепло, которое наблюдалось в течение нынешнего лета, и теперь они могут воспринимать нормальный летний климат, как осеннюю прохладу.

«Мы как-то немного разбаловались. Забыли, что такое нормальное лето. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Наше северное лето, / Карикатура южных зим, / Мелькнет и нет: известно это, / Хоть мы признаться не хотим». Лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим», — рассказал Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 23 августа, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +19… +21 °С.