Москва, 11 декабря, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В частности, по их мнению, Microsoft по умолчанию устанавливает собственный антивирус Defender на все персональные компьютеры с операционной системой Windows. Причем, если на них уже установлен другой антивирусный продукт, то он удаляется, и Microsoft предлагает установить Windows Defender — антивирусную программу, тоже принадлежащую Microsoft.

Michael Movchin Логотип Лаборатории Касперского

«Далее удаляется то приложение, которое уже было установлено, Windows Defender устанавливается, и только мелким шрифтом в всплывающем окне сообщается, что, оказывается, другие приложения будут удалены. Мы считаем, что таким образом пользователи вводятся в заблуждение, что, конечно же, недопустимо, — передает телеканал «Россия 1» слова руководителя управления по интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского» Надежда Кащенко.

По мнению российских специалистов, формулировка «вводится в заблуждение» имеет права на жизнь потому, что при первичной установке Windows Defender сообщается, что все остальные программы будут сохранены. И особенно важно, потому что антивирусная программа Windows Defender уступает по качеству отечественной разработке «Лаборатории Касперского». А значит — Лаборатория имеет претензии не только к антивирусному продукту, но к самой Windows 10.

«Если перед выходом Windows Vista в 2007 году, для того, чтобы протестировать продукт и исправить ошибки, разработчикам дали 83 дня, а в 2010, когда появилась «семерка» — целых 92 дня, то сейчас — меньше недели. Хотя необходимо как минимум 2 месяца», — отмечается в программе телеканала «Россия 1».

«Лаборатория Касперского» посчитала это «выдавливанием с рынка» и попыталась договориться с Microsoft, чтоб Microsoft смягчил условия». Но потом была вынуждена обратиться в ФАС.

«Когда мы видим, что крупные корпорации ведут себя очень по-разному — дома у них все убрано-прибрано, а потом они начинают поучать нас, россиян, как нам жить… Но мы точно не банановая республика, у нас очень высокий уровень образования в стране, и мы тоже можем отличить плохое от хорошего», — прокомментировал ситуацию Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ.

Федеральная антимонопольная служба намерена разобраться, нет ли в сложившейся ситуации нечестной конкуренции, поскольку это не единственное дело, возбужденное портив американских «гигантов», работающих в России.

Например, в сентябре 2016 года нарушителем российского законодательства был признан Google — в смартфонах на платформе Android американская корпорация устанавливала собственную поисковую систему, а свои приложения размещала на приоритетных местах. Антимонопольщики посчитали это подавлением конкуренции, и Google был оштрафован почти на 500 млн. рублей, а за нежелание их выплачивать был наказан повторно — еще на миллион.

А в 2013 году Еврокомиссия оштрафовала Microsoft почти на 561 млн долларов. Тогда было подсчитано, что почти 15 млн человек не смогли установить к себе на компьютер никакой другой браузер, кроме Internet Explorer, а это — нарушение антимонопольного законодательства. А годом раньше, в 2012 году, над тем же Google навис штраф более чем в 6 млрд долларов за навязывание своих программ.

На разбирательство по делу антивируса и операционной системы может уйти 6 месяцев. Первое заседание антимонопольной службы состоится 20 декабря. Но «Лаборатория Касперского» собирается подать жалобу еще и Еврокомиссию. Все документы для этого будут готовы до конца декабря — подчеркивает телеканал «Россия 1».