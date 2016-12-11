Поклюка, Словения, 11 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Мужская сборная России по биатлону завоевала серебряные награды в эстафетной гонке (4×7,5 км) на втором этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Miceman Биатлон

«Сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, — говорится в сообщении. — В составе российской команды выступали: Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин».

Первое место в эстафетной гонке заняли биатлонисты команды Франции, на третьей позиции расположилась сборная Германии.

Кубок мира по биатлону. Эстафета. Поклюка.

1. Франция

2. Россия

3. Германия.

Читайте также: Биатлонист Фуркад выиграл мужской спринт в Поклюке

Читайте также: Биатлонист Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе КМ в Поклюке