Сборная России по биатлону заняла второе место на этапе Кубка мира
Поклюка, Словения, 11 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Мужская сборная России по биатлону завоевала серебряные награды в эстафетной гонке (4×7,5 км) на втором этапе Кубка мира, который проходит в Поклюке (Словения). Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.
«Сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, — говорится в сообщении. — В составе российской команды выступали: Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Антон Шипулин».
Первое место в эстафетной гонке заняли биатлонисты команды Франции, на третьей позиции расположилась сборная Германии.
Кубок мира по биатлону. Эстафета. Поклюка.
1. Франция
2. Россия
3. Германия.
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