Каир, 11 декабря, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Египетские силы безопасности берут под охрану основные объекты инфраструктуры Каира посте террористического акта в коптском соборном комплексе в центре столице. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает Государственное телевидение Египта.

Andrew A. Shenouda Коптская церковь в Каире

Сообщается, что власти усилили меры безопасности в каирском аэропорту и метрополитене. Кроме того, взяты под охрану коптские церкви по всему Египту.

Генеральный прокурор Египта передал расследование этого террористического акта органам Государственной безопасности. На месте взрыва работают сотрудники госбезопасности. Также туда прибыл премьер-министр Египта Шериф Исмаил и глава МВД Магди Абдель Гаффар.

С камер видеонаблюдения изымаются записи, которые могут помочь в расследовании и установлении личности преступников.

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в утренние часы в помещении одной из коптских церквей, которая прилегает к главному расположенному на территории комплекса кафедральному собору — церкви Святого Марка.

По словам очевидцев, бомбу внутрь пронесла женщина — она оставила сумку рядом с местом где обычно во время богослужения сидят женщины и дети.

По данным министерства здравоохранения Египта, в результате взрыва погибли 26 человек, десятки пострадали.