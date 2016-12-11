Рим, 11 декабря, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Сделан первый шаг к урегулированию кризиса правительства в Италии. После многочисленных консультаций с министрами, председателями сената и палаты депутатов, а также политическими партиями, президент Италии выбрал кандидатуру на должность премьер-министра. Им стал теперь уже бывший министр иностранных дел в правительстве Ренци Паоло Джентилони. Об этом журналистам сообщил Уго Дзампетти, генеральный секретарь президента республики по окончании переговоров между Серджио Матарелла и Паоло Джентилони, которые состоялись в 12:30 по местному времени в Квиринальном дворце.

U.S. Department of State Паоло Джентилони и Джон Керри

«Я благодарю президента республики за назначение, я считаю это большой честью, и я буду стараться выполнить задачу с достоинством и ответственностью», — заявил Паоло Джентилони в своей первой речи в качестве премьера перед журналистами. Он также подчеркнул, что теперь основной его задачей является проведение более широких консультаций для определения состава и программы работы нового правительства. Основное внимание Джентилони предложил сфокусировать на международной повестке дня, на принятии нового избирательного закона и на помощи пострадавшим от землетрясения гражданам.

Следует отметить, что новому правительству еще предстоит завоевать доверие парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис в правительстве Италии разразился после того, как на референдуме по конституционной реформе 60% страны высказались против. После этого премьер-министр Италии Маттео Ренци был вынужден подать в отставку.