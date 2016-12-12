Томск, 12 декабря, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Действующий губернатор Томской области Сергей Жвачкин, вероятнее всего, примет участие в выборах, которые пройдут осенью следующего года, и сможет одержать на них победу, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты. По их мнению, маловероятно попадание Томской области в число регионов, где потребуется смена главы региона.

Gubernator.tomsk.ru Сергей Кириенко и Сергей Жвачкин

Такие списки, по данным источника ИА REGNUM, в ближайшие несколько недель будут подготовлены в администрации президента. Сейчас Управление внутренней политики занимается изучением ситуации в российских регионах, по результатам чего представит на рассмотрение Владимиру Путину список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация неочевидна.

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По мнению политолога Анатолия Савостина, Томская область чисто технически не сможет попасть в список регионов, где требуется отставка губернатора, поскольку у Сергея Жвачкина в любом случае в следующем году истекает срок полномочий. «Вопрос в том, одобрит ли Кремль его участие в губернаторских выборах. Мне кажется, что этот вопрос уже обсуждался и соответствующее решение принято — Жвачкин пойдет на выборы. Во-первых, особенных проблем в регионе в период его правления не было, во-вторых, провалов в тех приоритетах, которые определены перед Томской областью, тоже нет. Ну и, в-третьих, это губернатор из «газпромовской команды», и вряд ли корпорация имеет к нему претензии», — сказал Савостин.

Некоторой проблемой для Жвачкина, по мнению политолога, окажется отсутствие опыта участия в губернаторских выборах (но это дело наживное, добавляет он тут же) и отсутствие такой харизмы, которой мог похвастаться его предшественник Виктор Кресс, руководивший Томской областью чуть более 20 лет и сейчас являющийся сенатором.

Политолог также добавил, что уже в марте станет ясно, на кого сделает ставку Москва: «Полномочия у губернатора истекут в середине марта, выборы пройдут только в сентябре, так что президенту предстоит назначить исполняющего обязанности. По сложившейся традиции, именно и. о. участвует в выборах. Так что в марте часть интриги разрешится».

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«Губернатор Жвачкин уже определенно заявил о своем желании идти на новый срок, — отметил, в свою очередь, главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник. — Думаю, что уже заручился предварительно какой-то поддержкой в этом вопросе в Москве».

При этом, по мнению эксперта, особо похвалиться губернатору, правда, нечем. «Доходы на душу населения, согласно статистике, падают. Основные показатели экономического развития в минусах или около ноля. Имиджевый проект «Томские набережные» не движется, футбольный клуб «Томь», в котором губернатор является президентом, не может расплатиться с долгами по зарплате и летает на выезд за счет команды-соперника, — перечисляет Мучник. — Бюджет приходится оптимизировать. Безусловно, динамика экономических показателей региона связана с общим экономическим неблагополучием в стране, однако нынешний губернатор, в отличие от своего предшественника, элементарно реже бывает в регионе, и это многим бросается в глаза. Но поскольку главное для Москвы — это лояльность и отсутствие серьезных протестных акций (а Жвачкин — человек, безусловно, лояльный), то не думаю, что Москва озаботится срочной заменой нынешнего губернатора».

На вопрос ИА REGNUM, насколько велика вероятность того, что Сергею Жвачкину удастся переизбраться на губернаторский пост в 2017 году, доцент кафедры политологии Томского госуниверситета Сергей Шпагин ответил, что «такая вероятность есть». «Может быть, она не стопроцентная, но достаточно высокая. Определенные проблемы, разумеется, есть и у него, но по сравнению с рядом других регионов эти проблемы мне кажутся менее острыми. На мой взгляд, ситуация не настолько критична по отношению именно к этому губернатору. Ну, а дальше уже, конечно, вопрос ситуации, как она будет меняться», — отметил собеседник.

«Возможность выйти на губернаторские выборы у Сергея Жвачкина есть. И если федеральный центр не захочет выставить какую-либо иную сильную кандидатуру, например, для того, чтобы продемонстрировать конкурентный характер губернаторских выборов в этом регионе, то вполне вероятно и повторное избрание Жвачкина на этот пост», — считает эксперт.

По оценкам Сергея Шпагина, среди оппозиционных партий в настоящее время кандидатур, способных полноценно соперничать с нынешним губернатором, пока нет.

«Из федеральных политиков в Томске более-менее «засветился» Алексей Диденко — на выборах в Госдуму. Но произошло это за счет того, что по его округу «Единая Россия» не стала выставлять своего кандидата. Я думаю, что если бы этот кандидат был, то Диденко было бы непросто. Поэтому сравнивать весовые категории здесь крайне проблематично. Речь идет о разных уровнях», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Депутат думы Томского района Томской области Михаил Филимонов (ЛДПР) убежден, что Сергей Жвачкин не попадает в «список риска» и в следующем году снова переизберется губернатором. «Уверен в этом на 99,9%, — говорит он. — Я не думаю, что Жвачкина можно обвинить в бездействии, ведь регион развивается, инвестиции к нам идут. Я внимательно слежу за политикой и не замечал, что у федерального центра есть какие-либо существенные претензии к нашему губернатору. Что касается населения региона, конечно, есть какой-то процент недовольных, но так было всегда, это абсолютно нормально».

Напомним, в Сибири, по мнению экспертов, досрочная отставка грозит только главе Бурятии Вячеславу Наговицыну. В группу регионов, где точно не будут менять губернатора, входят Тува, Алтай, Забайкальский и Красноярский края, Омская и Новосибирская области (Шолбан Кара-оол, Александр Бердников, Наталья Жданова, Виктор Толоконский, Виктор Назаров и Виктор Городецкий), в группу «неочевидных» — Алтайский край, Томская, Кемеровская и Иркутская области, Хакасия (Александр Карлин, Сергей Жвачкин, Аман Тулеев, Сергей Левченко, Виктор Зимин).

Справка ИА REGNUM

59-летний Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. До этого он много лет работал в структурах «Газпрома», возглавлял «дочки» корпорации в Томской области, на Кубани. Избирался депутатом Томской областной думы.

Население Томской области составляет чуть более 1 млн человек, подавляющее большинство — русские. Основные отрасли экономики — нефтедобыча, машиностроение, химическая промышленность, цветная металлургия, сельское хозяйство, строительство. Томск также известен как один из научных центров России. Здесь насчитывается шесть государственных университетов, множество научно-исследовательских центров.