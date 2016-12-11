Москва, 11 декабря, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Заместитель министра связи и массовой коммуникации РФ Алексей Волин призвал власти Белоруссии не давить на журналистов из-за отдельных критических публикаций, передает «Интерфакс».

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«Нам, бывает, приходится обсуждать с нашими белорусскими партнерами отдельные публикации в российских СМИ. И мы всегда доводим до них следующую позицию: большая часть информационного поля совершенно позитивна», — цитирует Волина пресс-служба министерства.

Кроме того, в России не видят «ничего страшного в том, если в СМИ освещаются реальные проблемы и споры, которые, естественно, случаются между партнерами». По словам заместителя министра, «есть СМИ, которые критикуют Белоруссию и ее руководство».

Но в России действует «свобода слова, и государство не может указывать кому, что и о ком писать. При том, что российское руководство там критикуется даже куда чаще, чем белорусское».

В этой связи, призвал он, «самое главное — не обращать внимания на отдельные публикации и не обижаться за них друг на друга, а создавать единое информационное пространство». Волин подчеркнул, что «лучший способ работы с журналистами — это не давление на них, а конструктивный диалог с ними».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Белоруссии задержали наших авторов — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко.

«Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в официальном заявлении ИА REGNUM.

Наша редакция считает их политическими заключенными и не признает предъявленные авторам обвинения. Позиция редакции — журналистов подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич уже выступила с официальным комментарием о причинах репрессий против авторов и журналистов ИА REGNUM в Белоруссии.

Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, более откровенного признания политических мотивов репрессий против журналистов, чем сделала Ананич, не мог бы придумать даже злейший враг Белоруссии, России и Союзного государства.

Официальное лицо белорусской пропаганды заявило, что «анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. <…> Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет ИА REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

Это означает, что официальные власти Белоруссии пытаются заставить российское СМИ нарушить Конституцию России и признать над собой действие идеологической и бюрократической цензуры, которая запрещена Конституцией РФ.