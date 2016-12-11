Бухарест, 11 декабря, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Румынии 11 декабря проходят парламентские выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (8:00 мск.), голосование завершится в 21:00 (22:00 мск).

Pixabay.com Флаг Румынии

В первой половине дня отмечалась довольно низкая явка избирателей на участки к 12:00 по местному времени (13:00 мск), по информации Центризбиркома, проголосовали всего 12,47% избирателей. Общее число избирателей составляет около 18,3 млн человек.

Основная борьба разворачивается между шестью партиями, которые, согласно опросам, имеют шансы преодолеть пятипроцентный избирательный порог. Это Социал-демократическая партия, пропрезидентская Национал-либеральная партия, Альянс либералов и демократов, партия «Народное движение» экс-президента Траяна Бэсеску, Демсоюз венгров Румынии и Союз за спасение Румынии, сформированный на волне народных антикоррупционных выступлений в Бухаресте.

В соседней Молдавии, около полумиллиона граждан которой обладают румынским гражданством, открыты 35 избирательных участков, из них 12 — в столице Кишиневе.