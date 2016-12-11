Калуга, 11 декабря, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача Регионального центра скорой медпомощи и медицины катастроф, а также гендиректора одной из калужской коммерческой организации, которых подозревают в превышении должностных полномочий и в мошенничестве, сообщил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM замруководителя следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Руслан Туктаров.

Picserver.org Коррупция

По его словам, в период с февраля по апрель 2016 года медик и коммерсант вступили в преступный сговор и от имени аффилированной фирмы заключили государственный контракт на поставку VPN-маршрутизаторов для нужд Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф стоимостью около 200 тысяч рублей. При этом рыночная стоимость данных товаров составляла не более 98 тысяч рублей. Разницу в цене обвиняемые планировали присвоить себе. Однако распорядиться похищенными денежными средствами они не смогли, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокурором, и в ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала этого года в Калужской области выявлено 156 коррупционных преступлений. Принятые правоохранительными органами меры, позволили изъять имущество по делам о преступлениях коррупционной направленности на сумму свыше 88 млн рублей.