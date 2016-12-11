Бишкек, 11 декабря, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Наибольшие неудобства на проходящих сегодня, 11 декабря, в Киргизии референдуме по изменению Конституции и выборах депутатов в местные органы власти, доставляют проблемы с оборудованием по идентификации биометрических данных. Об этом заявляют присутствующие на избирательных участках наблюдатели.

Pixabay.com Технические сбои

По их словам, процесс голосования проходил бы без эксцессов, если бы не регулярные технические сбои и ненадежность интернет-связи. «Часто не работает сервер, отключается табло. Просим позвать техподдержку, но она не приезжает. Все это мы фиксируем, обязательно составим акт. Свидетелей много. Как вы сами можете видеть, большая очередь скапливается», — констатировала наблюдатель Айпери Таштанбекова.

Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев придерживается иного мнения. Он считает, что все задействованное на выборах и референдуме оборудование работает вполне исправно, а сложности при идентификации граждан возникают по вине специалистов, обслуживающих аппаратуру, считывающую биометрические данные избирателей.

«Все 9500 операторов проходили обучение. Получилось, что кто-то оказался двоечником. Нервозность еще создают и сами избиратели, которые наседают на операторов, те нервничают и сбиваются», — пояснил чиновник и добавил, что вина за выявленные в списках избирателей «мертвые души» полностью лежит на местных органах власти, которые халатно отнеслись к их составлению.

Глава ГРС отметил, что на избирательных участках задействованы порядка 6 тыс. комплектов спецоборудования для идентификации участников голосования. При этом в каждый такой комплект входят 5 элементов — сканер, камера, принтер, компьютер и монитор.

«Итого получается задействовано 30 тыс. единиц техники по всей стране. Конечно, случаются перебои с техникой, но они оперативно устраняются. Задействовано 500 специалистов, которые выезжают по местам, где случаются перебои», — уточнил Тайырбек Сарпашев.

Комментируя тему нарушений, выявленных в ходе подготовки и проведения выборов, первый вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что граждане проявляют высокую активность и уведомляют госорганы о таких фактах.

«Были попытки подкупить людей деньгами, продуктами питания. Если лица будут пойманы, к ним будут применяться соответствующие меры», — подчеркнул он.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов уже зарегистрировали 5 фактов подкупа избирателей, в том числе 3 — в столице республики и еще 2 — в Чуйской области.

«Следственные органы проводят проверку. Решения пока нет», — подытожил он, не став уточнять при этом, какие именно партии совершили этот противозаконный поступок.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года в Киргизии проходит референдум по изменению Конституции этой среднеазиатской страны. Одновременно с этим киргизские граждане также принимают участие в выборах депутатов в местные органы власти — 22 городских и 389 сельских советов.

По данным Центризбиркома, на выборах и плебисците задействованы 2365 участков для голосования, из которых 2330 действуют на территории республики и еще 35 — за пределами страны.