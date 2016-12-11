Основная проблема референдума в Киргизии – технические сбои
Бишкек, 11 декабря, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Наибольшие неудобства на проходящих сегодня, 11 декабря, в Киргизии референдуме по изменению Конституции и выборах депутатов в местные органы власти, доставляют проблемы с оборудованием по идентификации биометрических данных. Об этом заявляют присутствующие на избирательных участках наблюдатели.
По их словам, процесс голосования проходил бы без эксцессов, если бы не регулярные технические сбои и ненадежность интернет-связи. «Часто не работает сервер, отключается табло. Просим позвать техподдержку, но она не приезжает. Все это мы фиксируем, обязательно составим акт. Свидетелей много. Как вы сами можете видеть, большая очередь скапливается», — констатировала наблюдатель Айпери Таштанбекова.
Председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев придерживается иного мнения. Он считает, что все задействованное на выборах и референдуме оборудование работает вполне исправно, а сложности при идентификации граждан возникают по вине специалистов, обслуживающих аппаратуру, считывающую биометрические данные избирателей.
«Все 9500 операторов проходили обучение. Получилось, что кто-то оказался двоечником. Нервозность еще создают и сами избиратели, которые наседают на операторов, те нервничают и сбиваются», — пояснил чиновник и добавил, что вина за выявленные в списках избирателей «мертвые души» полностью лежит на местных органах власти, которые халатно отнеслись к их составлению.
Глава ГРС отметил, что на избирательных участках задействованы порядка 6 тыс. комплектов спецоборудования для идентификации участников голосования. При этом в каждый такой комплект входят 5 элементов — сканер, камера, принтер, компьютер и монитор.
«Итого получается задействовано 30 тыс. единиц техники по всей стране. Конечно, случаются перебои с техникой, но они оперативно устраняются. Задействовано 500 специалистов, которые выезжают по местам, где случаются перебои», — уточнил Тайырбек Сарпашев.
Комментируя тему нарушений, выявленных в ходе подготовки и проведения выборов, первый вице-премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что граждане проявляют высокую активность и уведомляют госорганы о таких фактах.
«Были попытки подкупить людей деньгами, продуктами питания. Если лица будут пойманы, к ним будут применяться соответствующие меры», — подчеркнул он.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов уже зарегистрировали 5 фактов подкупа избирателей, в том числе 3 — в столице республики и еще 2 — в Чуйской области.
«Следственные органы проводят проверку. Решения пока нет», — подытожил он, не став уточнять при этом, какие именно партии совершили этот противозаконный поступок.
ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря 2016 года в Киргизии проходит референдум по изменению Конституции этой среднеазиатской страны. Одновременно с этим киргизские граждане также принимают участие в выборах депутатов в местные органы власти — 22 городских и 389 сельских советов.
По данным Центризбиркома, на выборах и плебисците задействованы 2365 участков для голосования, из которых 2330 действуют на территории республики и еще 35 — за пределами страны.