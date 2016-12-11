Кишинёв, 11 декабря, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Мариан Лупу, с 2010 года возглавлявший Демократическую партию Молдавии, сложил с себя полномочия лидера партии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Демпартии Молдавии, об этом было объявлено по итогам заседания Политсовета партии.

Michał Koziczyński Мариан Лупу

24 декабря состоится конгресс правящей в Молдавии партии, на котором будет избрано новое руководство. Лупу объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. В то же время о сообщил, что «остается с ДПМ и будет участвовать во всех проектах развития партии».

Политсовет также принял решение о том, что к парламентским выборам 2018 года партия должна быть «модернизирована». Ранее молдавские СМИ сообщали, что после ухода Лупу с поста лидера Демпартию может возглавить ее фактический руководитель Владимир Плахотнюк, занимающий пост первого зампреда ДПМ.

На прошедших в октябре президентских выборах в Молдавии, Лупу сперва был выдвинут на пост президента от Демпартии, однако незадолго до дня голосования снял свою кандидатуру.