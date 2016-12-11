Калуга, 11 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Порядка 35 калужских предпринимателей вместе с жителями города приняли участие в формировании большого гуманитарного груза для юго-восточных районов Луганской и Донецкой областей, включающего в себя новогодние подарки и игрушки детям, пострадавших от военных действий киевских властей.

Kaluga-gov.ru Новогодние подарки

Как сообщил 11 декабря корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в первую очередь подарки будут доставлены в детские дома — тем ребятам, которые остались без родителей. Большой гуманитарный новогодний груз МЧС России доставит на Донбасс уже на следующей неделе. Он собран калужанами с любовью и теплотой, которых, так не хватает сегодня жителям населенных пунктов, охваченных войной.

«Мы отправляем подарки детям Донбасса, потому что каждый ребенок должен в Новый год найти свой сюрприз под елочкой, — заявила президент благотворительного фонда «Белый дом» Инга Рейн. — Здесь не должно быть никаких ограничений, особенно для детей, которые находятся там, где не хватает положительных эмоций и радости. Очень приятно, что мы можем в этом поучаствовать, поскольку любой повод вложить свое тепло в подобное доброе дело обязательно должен быть использован. Тем более, когда речь идет о детях».