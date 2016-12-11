Каир, 11 декабря, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В одном из коптских храмов в Каире (Египет) прогремел взрыв. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщают египетские СМИ.

Ashashyou Коптская церковь. Каир

Сообщается, что неизвестный метнут бомбу в одно из помещений коптского храма в тот момент, когда прихожане молились.

По предварительным данным в результате взрыва погибли 20 человек. Ещё от 35 до 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Информация уточняется.

Копты — египетские христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства, сохранившие в своей истории и культуре черты, уходящие корнями в глубину веков.

Коптов в Египте более 6 млн человек.