Вашингтон, 11 декабря, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Избранный президент США республиканец Дональд Трамп пока не подтвердил информацию о том, что глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон будет назначен на пост государственного секретаря. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает CBS.

AgnosticPreachersKid Здание Государственного департамента США

Схватка вокруг поста государственного секретаря США продолжается. Американские СМИ называли уже многих видных политиков, которых Трамп рассматривает в качестве претендентов на пост госсекретаря.

Последним и наиболее вероятным кандидатом назывался Тиллерсон. Трамп открыто не заявлял, что собирается сделать главу Exxon Mobil государственным секретарем, но уже назвал его «великим человеком»

Ранее американские СМИ сообщили, что видный сторонник Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отказался от участия в гонке за место в администрации избранного президента. Трамп ранее отмечал, что Джулиани мог бы сыграть «выдающуюся» роль на нескольких позициях в администрации. Предполагалось, что он может стать госсекретарем.

Среди других возможных кандидатов на пост госсекретаря также назывался экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, который в свое время баллотировался в президенты США, но проиграл Бараку Обаме.