Вашингтон, 11 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол предлагает американским властям принять закон, согласно которому сотрудники российского телеканала RT и агентства Sputnik должны быть аккредитованы в США в качестве иностранных агентов. Такое предложение Макфол сделал в своей колонке в газете The Washington Post.

Pixabay.com Дядя Сэм требует

Макфол утверждает, что RT и Sputnik в ходе президентских выборов в США открыто агитировали за одного кандидата — республиканца Дональда Трампа. «Sputnik даже использовал в Twitter хэштег #CrookedHillary», — возмущается Макфол.

Бывший дипломат напоминает, что американские законы не позволяют иностранным правительствам оказывать финансовую поддержку кандидатам.

Далее Макфол отмечает, что ни Sputnik, ни RT, ни тем более российское правительство конечно же не оказывали финансовую поддержку Трампу, но вот поддержку в «натуральной форме» — оказывали.

«Должны ли мы ввести аналогичное регулирование в отношении поддержки в «натуральной» форме? Такое регулирование, кажется, входит в противоречие с первой поправкой, но разве не должны наши законодатели бороться с этой проблемой?», — вопрошает Макфол.

В связи с этим бывший посол также задается вопросом, должны ли сотрудники Sputnik и RТ получать аккредитацию в качестве журналистов или как иностранные агенты согласно американскому закону о регистрации иностранных агентов. «Я не знаю. Но мы должны знать», — заключает бывший дипломат.