Лондон, 11 декабря, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В Великобритании может быть подан новый судебный иск о юридических условиях выхода из ЕС. Истцы заявляют, что правительство не имеет мандата на выход из единого рынка, поскольку такой вопрос не выносился 23 июня на референдум. Положительное решение суда по этому вопросу может сильно задержать премьер-министра страны Терезу Мэй от окончательного разрыва с Брюсселем, а то и вовсе сорвать Brexit. Материал об этом британская The Telegraph публикуют в воскресенье, 11 декабря.

Rlevente Brexit

В качестве заявителей выступают двое: голосовавший за Brexit председатель Группы британского влияния Питер Уайлдинг и отдавший свой голос за союз Лондона и Брюсселя консерватор Андриан Ялланд. По мнению истцов, право на выход из единого европейского рынка не было получено правительством на референдуме. Не возникает права решить этот вопрос и на основе манифеста Консервативной партии, с которым она шла на выборы в прошлом году.

«Это не останавливает Brexit, это формирует его, — комментирует исковое заявление Уайлдинг. — Стране необходим беспроигрышный умный Brexit, а не идеологически жесткий, который повредит и Великобританию, и Европу». Для таких повреждений у правительства страны нет ни необходимости, ни мандата, уверен истец.

В свою очередь, сторонник Brexit Ялланд заявил о том, что его очень беспокоит тот факт, что правительство будет действовать незаконно в том случае, если оно не получит надлежащего мандата на выход из единого европейского рынка.

Напомним, на прошлой неделе в Верховном суде завершились слушания по апелляции правительства на решение суда предыдущей инстанции. Ранее Высокий суд постановил, что правительству для того чтобы инициировать статью 50 Лиссабонского договора, необходимо согласие членов парламента. Решение по апелляции правительства будет вынесено в январе 2017 года.