Тирасполь, 11 декабря, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Тираспольский суд признал незаконным размещение мобильных «паспортных отделов» МВД ПМР перед избирательными участками, где сейчас должно начаться голосование на выборах президента Приднестровья, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Mvdpmr.org Сотрудники МВД ПМР

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство внутренних дел Приднестровья начало установку палаток перед избирательными участками, где должны находиться сотрудники ведомств, оснащенные ноутбуками с целью дополнительной идентификации граждан, прибывающих на участки. Международными наблюдателями и ЦИК Приднестровья это было воспринято как попытка давления органов исполнительной власти на свободное волеизъявление избирателей в пользу действующего президента ПМР Евгения Шевчука, выдвинувшего свою кандидатуру на проходящих выборах.