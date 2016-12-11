Вашингтон, 11 декабря, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Ученые и чиновники департамента энергетики США, поддерживающие теорию глобального потепления, всерьез обеспокоены действиями команды избранного президента США Дональда Тармпа. В ведомстве подозревают, что новая администрация начнет «охоту на ведьм», а сам Трамп может составить «расстрельный список» неугодных сотрудников. О растущих опасениях в министерстве энергетики сообщает 10 декабря, Associated Press со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным сотрудника.

Сожжение ведьмы. 1662

Сообщается, что команда Трампа распространила среди сотрудников министерства опросник из 74 пунктов, в котором работникам министерства предлагается ответить на вопросы о работе в проектах и международных совещаниях по вопросам изменения климата, а также в других областях, в том числе: санкционированной правительством Обамы ядерной сделки с Ираном. В опроснике необходимо указать список коллег и организаций-подрядчиков, участвовавших в означенных мероприятиях, а также зарплаты коллег, размеры финансирования договоров подряда и другую информацию.

Подобные опросы могут привести к «политической охоте на ведьм» в рамках министерства энергетики, опасается анонимный чиновник ведомства.

Особое опасение вызывали вопросы о 20 самых востребованных наемных работников в каждой лаборатории. Дело в том, что министерство энергетики имеет годовой бюджет в 32 млрд долларов, но основная часть сотрудников (около ста тысяч человек) поставляется частными организациями.

«Государственные служащие не должны быть наказаны за выполнение политики, с которой не согласна новая администрация, — считает Маркей, член комитета Сената по вопросам окружающей среды. — Это было бы равносильно незаконной современной политической охоте на ведьм, и будет иметь сильное сдерживающее влияние на наших преданных своему делу федеральных чиновников».

Насколько новая администрация Трампа может зайти в противодействии администрации Обамы по вопросам энергетической и климатической политики остается только гадать.

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