Вашингтон, 11 декабря, 2016, 05:38 — ИА Регнум. США беспокоятся из-за визита президента России Владимира Путина в Японию. Вашингтон требует, чтобы правительство этой страны «сдержанно» встретило российского лидера. Также в США недовольны тем, что в программу визита Путина входит посещение Токио. В Белом доме опасаются, что теплый прием Путина в Токио может стать сигналом к тому, что страны G7 не едины в своей жесткой позиции по отношению к России. Об этом пишет агентство Kyodo.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

В Японии считают, что визит Владимира Путин в Токио позволит смягчить давление стран «семерки» на РФ. Но японцы не учли мнение США по этому поводу, отмечает издание. Соединенные Штаты уже не раз выражали свою обеспокоенность по дипломатическим каналам еще до принятия решения о визите российского лидера в Токио.

В свою очередь, Япония уверена, что желает играть роль члена «семерки», однако не видит ничего неестественного в том, чтобы следовать своим национальным интересам в развитие отношений с Россией. В связи с этим для Путина не будет ограничений во время его визита в Японию, пишет Kyodo.

Напомним, что президент России посетит Японию 15−16 декабря. Во время своего двухдневного визита Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато и Токио. Как отмечалось 8 декабря в сообщении японского МИД, ожидается, что визит Владимира Путина поспособствует дальнейшему развитию отношений между Москвой и Токио.

ИА REGNUM передавало, что ранее Синдзо Абэ, говоря о визите Путина в Японию, сказал, что готов встретить российского лидера как дорогого гостя. Премьер пообещал принять Путина в своем родном Нагато в традиционном отеле с горячим источником. Только на следующий день запланирован визит в Токио и деловые переговоры.

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