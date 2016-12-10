Варшава, 11 декабря, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Россия не оправдала надежд Польши. РФ нарушает международные нормы больше, чем в период СССР. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил, что в 90-е года власти страны надеялись, что новая РФ станет проводить внешнюю политику в соответствии с международными нормами и ценностями, но теперь видит, что это не так. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Польши.

Pixabay.com Польский флаг

Примечательно, что, по мнению Ващиковского, не только «сложная история» взаимоотношений между Россией и Польшей является причиной критического отношения поляков к РФ. Такое отношений к России — это «трезвая оценка ревизионистских наклонностей» Москвы, считает Ващиковский.

По его словам, в последние годы Россия нарушала принципы ОБСЕ, ООН и международные нормы, причем зашла в этом дальше, чем СССР. Что показало, что Варшава сильно ошибалась в «новой России», отметил польский министр.

Спасением же в сложившейся ситуации для близких к ЕС странам является вступление в блоки, а также США должны принимать активное участие в безопасности Европы. То есть, по сути, министр призвал страны Восточной Европы вступать в НАТО.

Напомним, что в начале ноября Ващиковский выступил с отчетом о первом годе работы нового правительства Польши. Глава МИД заявил, что Варшава готова поддерживать контакты с Москвой. Позже Ващиковский заявил, что для установления уважительных и прагматичных отношений между странами необходимо вернуть обломки самолёта Ту-154 президента Качиньского и снять продуктовые санкции. 9 ноября президент РФ Владимир Путин сказал, что отношения между РФ и Польшей «вряд ли можно назвать удовлетворительными сегодня».