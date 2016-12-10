Москва, 10 декабря, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона не собирается заключать какие-либо дополнительные соглашения с Украиной по газу. Об этом он заявил журналистам сегодня, 10 декабря.

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Напомним, ранее сегодня глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона готова закупать российский газ не только при условии выгодной цены, но еще и подписания дополнительного соглашения к действующему контракту.

По мнению Коболева, в таком соглашении должны быть урегулированы цены поставок, а предоплата должна происходить только за необходимые Киеву объемы газа. При этом согласно договору от 2009 года, «Нафтогаз» обязан заранее оплачивать весь объем газа.

Новак подчеркнул, что российская сторона не собирается пересматривать условия существующего договора. «Позиция российской стороны, компаний, в том, чтобы на текущий день никаких изменений в контракт делать не нужно, нецелесообразно. В том числе потому, что стороны находятся в суде, идут слушания», — сказал Новак.

Также министр топлива и энергетики России напомнил, что в настоящее время есть все инструменты по поставкам и транспортировке газа на экспорт, чтобы их осуществлять в режиме предоплаты по действующему контракту.