Тирасполь, 10 декабря, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Власти Приднестровья всерьез рассматривают возможность силового сценария в ходе избирательной кампании или же принятия иных мер, которые могут дать основания для признания выборов недействительными.

TUBS Территория ПМР

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий, сегодня около 18.00 по московскому времени в здание приднестровской Центральной избирательной комиссии вошли два сотрудника спецназа «Скорпион» Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровья в штатском, которые заявили, что прибыли по указанию руководства для «дополнительной охраны» объекта и останутся в здании как минимум на ближайшие сутки. Вначале вошедшие отказывались предъявлять какие-либо документы, затем предъявили Председателю ЦИК Приднестровья служебные удостоверения, отказавшись назвать свои фамилии. Каких-либо распорядительных актов, которые подтверждали бы полномочия спецназовцев, ими представлено не было.

Председатель ЦИК ПМР потребовала от прибывших немедленно покинуть помещение, ссылаясь на то, что охрана здания ЦИК ПМР осуществляется специальным подразделением МВД ПМР на основании распоряжения главы государства и договора между ЦИК и МВД. После отказа сотрудников спецназа Минюста покинуть здание была использована «тревожная кнопка», и к зданию ЦИК была вызвана дежурная группа МВД.

Происходившее привлекло внимание международных наблюдателей и журналистов, которые находились в здании в ожидании брифинга Председателя ЦИК. В итоге, «под телекамеру» и после предупреждений иностранных наблюдателей спецназовцы покинули помещение, и после прибытия дополнительных сил МВД и Минюста продолжили разбирательство инцидента на крыльце ЦИК.

Эти события не стали единственным сигналом о возможности силового сценария. Так, поступает информация о переводе на казарменный режим спецподразделений всех силовых ведомств.

Кроме того, в день голосования 11 декабря Министерство внутренних дел Приднестровья планирует установить палатки перед большинством избирательных участков, где будут находиться сотрудники ведомств, оснащенные ноутбуками с целью дополнительной идентификации граждан, прибывающих на участки. Данное решение уже вызвало обеспокоенность международных наблюдателей, которые направили обращение по этому поводу в адрес действующего главы Приднестровья. ЦИК Приднестровья по этому же поводу обратился к руководству МВД и в Прокуратуру республики с призывом не допустить массовых нарушений избирательных прав граждан и установления правил, которые не имеют аналогов в мировой демократической практике.

В Приднестровье рассчитывают прежде всего на внимание международных наблюдателей к складывающейся ситуации и ожидают, что их усилия помогут обеспечить проведение легитимных, свободных, прозрачных выборов.