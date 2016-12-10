Пальмира, Сирия, 10 декабря, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Сирийские правительственные силы сохраняют контроль над городом Пальмирой, но боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставляют попыток овладеть им. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал RT.

Mappo Довоенная Пальмира

Сообщается, что тяжелые бои идут на подступах к Пальмире. Террористы не оставляют попыток вновь овладеть городом. За последние два дня сирийским правительственным силам удалось отбить мощное наступление ИГ с нескольких направлений.

Напомним, Пальмира была освобождена в марте этого года сирийскими войсками при поддержке российских ВКС и спецназа.