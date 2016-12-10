Париж, 10 декабря, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри призвал сирийскую вооруженную оппозицию стать инициатором перемирия в Арабской республике. Такое заявление Керри сделал сегодня, 10 декабря, по итогам встречи «Группы друзей Сирии», состоявшейся в Париже (Франция).

Freedom House Боевики сирийской оппозиции в Алеппо

Керри подчеркнул, что сирийский конфликт можно разрешить только путем политического урегулирования. Существующие противоречия невозможно урегулировать с помощью оружия, считает государственный секретарь США.

Также Керри призвал Россию и Сирию стать гарантами того, что после выхода повстанцев из Алеппо их жизням ничто не будет угрожать.

Встреча Керри с представителями сирийской оппозиции произошла на фоне сокрушительного успеха сирийских правительственных сил в Алеппо. Город практически полностью освобожден от боевиков, которых блокировали в нескольких южных кварталах.