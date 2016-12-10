Оренбург, 10 декабря, 2016, 20:47 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в селе Преображенка Бузулукского района 10 декабря состоялись торжества, посвященные 250-летию Николая Карамзина. Он родился в селе Михайловка (ныне Преображенка) Бузулукского уезда Оренбургской губернии на территории родового поместья Карамзиных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкультуры региона.

Minkult.orb.ru Памятник Николаю Карамзину

Бронзовая скульптура высотой более 1,3 метра изготовлена в Москве членом Союза художников России Галимом Долмагомбетовым. Денежные средства на постамент в размере 1,5 млн рублей собраны жителями Бузулукского района, предпринимателями и меценатами.

Губернатор Юрий Берг подчеркнул, что этот памятник выдающемуся историку, прозаику, поэту и журналисту, почётному члену Петербургской академии наук стал первым в Оренбургской области.

«В истории нашего края, начиная с его основания, оставили свой след многие известные россияне. В списке тех, кто родился, жил или работал на нашей земле — десятки выдающихся писателей и поэтов. В их числе — Сергей Тимофеевич Аксаков, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Иванович Даль. К этой плеяде принадлежит и уроженец Оренбуржья Николай Михайлович Карамзин, который известен нам как родоначальник отечественной истории и единственный человек, которому был присвоен официальный титул историографа. Я желаю оренбуржцам бережно хранить память о наших великих земляках, а Оренбуржью — новых талантов, которыми мы все будем гордиться».

После церемонии открытия памятника в Преображенской сельской общеобразовательной школе официальные лица (в праздничных мероприятиях приняли участие губернатор Юрий Берг, председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев, глава Бузулукского района Николай Бантюков, члены правительства Оренбургской области и депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных образований Оренбуржья — ИА REGNUM), а также учителя и ученики написали исторический диктант.

В учебном учреждении работала выставка, подготовленная Оренбургской областной библиотекой им. Н.К. Крупской и Комитетом по делам архивов Оренбургской области. Кроме того, Фонд им.Г.Р. Державина совместно с учащимися старших классов подготовил к просмотру документальный фильм о русском историографе.

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В министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области подчеркнули, что в юбилейный 250-летний год со дня рождения Николая Карамзина разрешился один из важнейших культурологических вопросов середины XIX века, касающийся места рождения литератора. Историками был доказан факт рождения писателя в Оренбургской губернии. В своем исследовании ученые опираются на исторический документ «Особое свидетельство от дворян» от 18 ноября 1808 года, который подписали прокурор, судьи, родственники, соседи из Оренбургской губернии. Его содержание противоречит «симбирской» версии, так как юридически дети, рожденные и выросшие в Симбирской губернии, не могли доказывать родство с помощью жителей Оренбургской губернии. Близкие люди и соседи утверждали, что Николай Михайлович родился в Оренбургской губернии.

В ведомстве также сообщили, что впервые в издании Международного Пушкинского фонда «Классика» официально признана оренбургская версия рождения Николая Карамзина. К 250-летию со дня рождения великого русского писателя и историографа Н.М. Карамзина Международный Пушкинский фонд «Классика» по рекомендации Экспертного совета книжной дирекции Правительства Москвы издал книгу-альбом Бориса Заболотских «Н.М. Карамзин. Российский Тацит».

Это первый исторический роман, посвященный духовному, творческому и человеческому подвигу автора «Писем русского путешественника», повести «Бедная Лиза», создателя многотомной «Истории Государства Российского».

Издание богато иллюстрировано графикой и живописью XVIII — начало XIX в. (портреты исторических деятелей, а также современников историографа, раритетные издания его произведений, автографы). Завершает альбом раздел «Основные даты жизни и творчества Н.М. Карамзина», в котором говорится: «Родился 1(12) декабря … в с. Михайловке (Преображенском) Оренбургской губернии Бузулукского уезда…)».

В свою очередь часть ученых и исследователей творческого наследия Карамзина считают оренбургскую версию абсурдной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники Всероссийской карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин: историй, мыслитель, патриот», проходившей 6−12 декабря 2016 года в Ульяновской области, уверены, что родиной Николая Карамзина является Симбирская губерния — ныне Ульяновская область, об этом говорил сам писатель, также считают его потомки.