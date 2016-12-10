Анкара, 10 декабря, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) внесла на рассмотрение парламента пакет конституционных предложений по изменению формы правления в Турции. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает Reuters.

Darwinek Турция

Пакет законопроектов, предложенный ПСР, превращает Турцию в президентскую республику. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган давно добивается этой конституционной реформы.

Если более 350 депутатов парламента Турции проголосуют за конституционную реформу, то этот вопрос будет вынесен на референдум.

Ранее, вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум по расширению полномочий президента страны может пройти весной 2017 года. При этом он подчеркнул, что никаких досрочных президентских выборов в Турции не будет.

После провальной попытки государственного переворота в Турции, которую предприняли военные летом 2016 года, и ареста десятков тысяч представителей оппозиции среди политиков, судей, чиновников, военных, журналистов — турецкое общество вряд ли будет протестовать против перехода к президентской республике.