Гай, Оренбургская область, 10 декабря, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области 10 декабря в 19:12 местного времени (21;12 мск) в оперативную дежурную часть Центра управления кризисными ситуациями поступила информация о ДТП с участием четырех автомобилей Nissan, Kia Spectra, Toyota, Skoda. авария произошло на 220 км трассе Р-336 в районе с. Лылово Гайского городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибло семь человек (трое мужчины, четыре женщины), ещё семь человек пострадало, из них трое детей 2006, 2010, 2015 г.р.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, по предварительным данным, автомобиль Kia при совершении обгона машины касательно столкнулся с иномаркой (сейчас устанавливают какой именно), в результате Kia занесло и развернуло — произошло столкновение с автомобилем Nissan на полосе встречного движения.

На место ДТП выехала оперативная группа. Работает 32 человека, 15 единиц техники. Пожарно-спасательным подразделением ПСЧ-24 при помощи гидравлического инструмента произведена деблокировка тел погибших. На месте работает психолог.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Госавтоинспекции, в настоящее время движение на участке дороге, где произошла авария, приостановлено. Организован объезд места ДТП через поселки Гайнуллино, Нарбулатово, Ново-воронежский, Халилово с выездом на автодороги Оренбург-Орск-Шильда-гр.Челябинской области в районе 239 км.