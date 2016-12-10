Багдад, 10 декабря, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Американская антитеррористическая коалиция не подтверждает информацию о гибели 90 иракских военных при ошибочной бомбардировке Мосула. Соответствующее коммюнике выпустило сегодня, 10 декабря, Центральное командование Вооруженных сил США.

Department of Defense Самолёты американских ВВС в полёте

В коммюнике сказано, что американских военных нет информации, подтверждающей ошибочную бомбардировку позиций иракской армии в Мосуле.

Иракская армия также не подтверждает эту информацию.

Напомним, ранее сегодня, 10 декабря, ряд СМИ сообщил, что ВВС США нанесли ошибочный авиаудар по позициям иракской армии в Мосуле. Сообщалось, что в результате авиаудара погибли 90 иракских военнослужащих, более 100 получили ранения.