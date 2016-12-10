Мюнхен, Германия, 10 декабря, 2016, 19:21 — ИА Регнум. 10 декабря на стадионе «Аллианц Арена» в Мюнхене состоялся матч между двумя сильными командами из Бундеслиги «Баварией» и «Вольфсбургом». Сезон для волков начался неудачно: они находятся рядом с зоной вылета, хотя «Вольфсбург» считался кандидатом на попадание в первую 4-ку лидеров. «Баварии» необходимо было победить, чтобы догнать по очкам «РБ Лейпциг», который неожиданно взял лидерство в чемпионате.

Владислав Федченко Игроки «Вольсфбурга»

В начале матча гости очень неплохо оборонялись, но на 18-й минуте голландский атакующий полузащитник Арьен Роббен пробил с подкруткой с угла штрафной, и мяч залетел в дальнюю «шестерку» ворот — фантастический гол!

Тут же на 22-й минуте полузащитник хозяев Артуро Видаль попытался пробить издали, но мяч срикошетил и лег прямо на ногу набеющему форварду Роберту Левандовски, который забил гол почти что в пустые ворота — 2:0. Первый тайм остался за хозяевами.

Второй тайм для гостей начался не лучше. На 58-й минуте матча немецкий форвард Томас Мюллер нанес удар из-за пределов штрафной площади, но мяч не полетел в створ, и польский нападающий Левандовски оформил дубль, перенаправив мяч четко в сетку ворот — 3:0.

На 76-й и 86-й минутах Томас Мюллер и бразильский полузащитник Дуглас Коста довершили разгром «Вольфсбурга».

На данный момент «Бавария» занимает первое место с 33-мя очками после 14-ти матчей. Столько же очков имеет и «РБ Лейпциг», который только что проиграл «Ингольштадту».

Составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат, Видаль, Тьяго, Роббен, Мюллер, Рибери, Левандовски.

«Вольфсбург»: Бенальо, Кнохе, Брума, Родригес, Блащиковски, Калиджиури, Гилавоги, Герард, Шафер, Майораль, Гомес.

Главный арбитр матча: Штегеманн Саша.

Голы: Роббен 18 — 1:0, Левандовски 22 — 2:0, Левандовски 58 — 3:0, Мюллер 76 — 4:0, Коста 86 — 5:0.