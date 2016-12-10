Семь человек погибли в ДТП под Оренбургом
Оренбург, 10 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 10 декабря, пишет «Российская газета».
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ДТП
Сообщается, что на 249-м километре трассы Оренбург — Орск столкнулись четыре легковых автомобиля.
В результате ДТП погибли семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.