Оренбург, 10 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 10 декабря, пишет «Российская газета».

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Сообщается, что на 249-м километре трассы Оренбург — Орск столкнулись четыре легковых автомобиля.

В результате ДТП погибли семь человек. Четверо пострадавших госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.