Омск, 10 декабря, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Арест авторов ИА REGNUM в Белоруссии вызвал огромный общественный резонанс. По этому поводу уже высказались политики, общественные деятели, политологи, депутаты из разных стран.

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С открытым обращением с просьбой освободить журналистов выступили омичи — политик, общественный деятель Сергей Кондаков и правозащитник Михаил Федорченко. ИА REGNUM приводит текст обращения:

«Просим освободить журналистов. Просим Российский МИД, СМИ, общественность занять жесткую позицию по задержанию журналистов и потребовать от белорусских властей немедленно освободить политзаключенных.

Журналистов подвергли репрессиям за принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции. Данные аресты — это начало репрессий в отношении пророссийских публицистов. В Белоруссии нарастут русофобские настроения, власти такому положению потакают. Под негласным запретом оказалась георгиевская ленточка — символ общей Победы. Нарушение прав и свобод носят систематический характер.

Нарушение права на жизнь — Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой в качестве исключительной меры наказания применяется смертная казнь. Насильственные исчезновения политических оппонентов власти. Пытки и жестокое обращение с людьми — сохраняется практика недопуска адвокатов к заключенным или арестованным. Применяются телесные наказания. Проверки по таким жалобам не проводятся, ответы однотипные, утверждающие, что условия содержания соответствуют законодательству. Неприкосновенность частной жизни. Защита персональных данных — в Белоруссии отсутствует закон в сфере защиты персональных данных. На практике это приводит к безнаказанности тех, кто имеет доступ к персональным данным граждан.

Свобода слова — Белоруссия продолжает нарушать право на свободу выражения мнения и свободу информации. Институт аккредитации используется для ограничения доступа журналистов к информации; корреспонденты иностранных СМИ сталкиваются еще и с дополнительными ограничениями. Уголовное преследование за клевету и оскорбление, а также законодательство о противодействии экстремизму вместе с другими законами используются для ограничения свободы СМИ и преследования независимых журналистов и издателей. Задерживают журналистов с применением насилия.

Свобода собраний — сохраняется принцип, когда граждане имеют право протестовать только с разрешения местных властей. Во многих странах уже давно действует уведомительный порядок проведения протестных акций. Права инвалидов — люди с инвалидностью в Белоруссии не имеют равных прав с остальными членами общества. Их лишают дееспособности зачастую без достаточных на то оснований, а судебные процессы проходят без участия самих лишаемых. Инициировать же восстановление в правах человек с инвалидностью сам не может. Массовое нарушение прав трудящихся — 2 апреля 2015 года был подписан Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», это не что иное как «налог на безработных».

Академические свободы — нарушения академических свобод в вузах Белоруссии продолжают носить системный и массовый характер. В системе образования фиксируются факты ограничений и нарушений фундаментальных свобод, таких как свобода ассоциаций, свобода избирать и быть избранным, свобода передвижения. Ограничивается право на участие в управлении университетом, выносятся неправомерные дисциплинарные взыскания, имеет место принудительный труд. Существуют факты незаконного преследования преподавателей за их общественные взгляды и право свободно выражать свое мнение. В Белоруссии практикуются преследования, запугивание, произвольные аресты и задержания правозащитников, политических оппонентов и журналистов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Белоруссии задержали авторов ИА REGNUM — Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко.

«Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», — говорится в официальном заявлении ИА REGNUM.

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