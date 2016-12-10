Москва, 10 декабря, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» мог упасть после того, как столкнулся с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-У». Об этом сегодня, 10 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на источник на космодроме «Байконур».

NASA Космический корабль «Прогресс»

По всей видимости, из-за нештатного отделения третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», грузовой корабль «Прогресс» ударился о нее. В результате столкновения двигатель «Прогресса» получил повреждения, что и привело к аварии.

Напомним, «Прогресс МС-04» должен был доставить на Международную космическую станцию две тонны груза. Но корабль не смог выйти на расчетную орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы. Отдельные обломки «Прогресса» упали в Туве.