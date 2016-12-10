Лондон, 10 декабря, 2016, 17:57 — ИА Регнум. «В сирийской войне наступил критический момент. Войска Асада с помощью иранских подразделений и российских самолетов. Бо́льшая часть города уже в руках лидера страны, вот-вот весь Алеппо будет подконтролен Асаду. Повстанцы требуют немедленной приостановки военных действий», — отмечает британская The Times.

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«Когда падение Алеппо случится и пройдет инаугурация Трампа, подчеркнуто дружески настроенного к Путину, США может заключить союз с Россией, направленный на то, чтобы покончить с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или по крайней мере, выгнать его из Сирии и Ирака. При этом американцы не хотят, чтобы Иран, распространяющий свою заразу по всей шиитской части мусульман вышел победителем, — пишут авторы редакционной статьи. — Нет сомнения, что в администрации Трампа найдется немало опытных военных, настроенных антиирански. Они постараются вбить клин между Тегераном и Москвой».

Издание уверено, что «Москва может согласиться на замену Асада, ради сохранения целостности Сирии и, благодаря этому — сохранению своей базы в Тартусе. Скорее всего, все идет к сделке. Безобразной, рискованной, циничной, не принимающей во внимание более 400 тысяч жертв, принесенных Асадом на алтарь войны в эти пять с половиной лет. Однако именно через развалины Алеппо лежит путь к прекращению конфликта, отравляющего всю мировую политику».

«Россия утверждает, что сирийские правительственные войска остановили свое продвижение в Алеппо. Керри и Лавров должны ускорить переговоры, чтобы эвакуировать тысячи людей, запертых в городе. Асад контролирует уже более половины восточной части города, находившейся раньше под оппозиционерами», — пишет испанская El País.

«Заявление Лаврова об остановке военной операции, однако, ничем не подтверждается: представитель правительственной армии генерал Самир Сулейман сказал, что никакого приказа остановиться войска не получали, боевые действия будут продолжаться. Источники в Госдепартаменте сдержанны в комментариях: «Мы всегда придерживаемся мнения, что надо послушать русских и подождать, что будет на самом деле», — рассказывают о своих сомнениях корреспонденты Наталия Сача и Луис Донсель. — Лавров предупредил, что боевики, которые не покинут город безоружными через коридоры, будут считаться террористами».

Журналисты подчеркивают, что «российско-американские переговоры проходили в атмосфере недоверия между двумя странами. Лавров потребовал уважения к своей стране. Кроме того, он подверг критике «используемую Западом политику «двойных стандартов и принуждения», от которой, по его мнению, Россия страдает. Глава российской дипломатии назвал мифом заявления, что его страна представляет угрозу миру и попросил отказаться от обвинений и требований, в противном случае переговоры никакого позитива принести не могут».