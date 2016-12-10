Тюмень, 10 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Тюменской области пьяный 17-летний школьник на тракторе пытался опрокинуть машину ГИБДД. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Тюменской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1973. СССР Агрессивное вождение

Инцидент произошел на 165-м километре трассы Курган — Тюмень. Внимание наряда ДПС привлек трактор «МТЗ», зигзагами передвигавшийся по дороге. На требования сотрудников ДПС остановиться водитель трактора не реагировал. Патрульные бросились в погоню.

В ходе погони водитель трактора неоднократно пытался сбросить патрульный автомобиль с дороги в кювет. В итоге сотрудники ДПС открыли огонь по колесам трактора. Только после этого трактор остановился.

Оказалось, что за рулем трактора находится 17-летний школьник из Курганской области в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Было установлено, что трактором он завладел в частном хозяйстве в селе Черная Речка Тюменского района. Для дальнейшего разбирательства нарушитель доставлен в отдел полиции.