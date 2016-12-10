Калуга, 10 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении ассигнований из федерального бюджета на развитие особой экономической зоны «Калуга».

Admoblkaluga.ru На территории ОЭЗ «Калуга»

По информации, опубликованной на официальном сайте правительства России, ассигнования увеличиваются до 3,25 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на финансирование строительства объектов электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, транспортной и другой инфраструктуры калужской ОЭЗ. Реализация данного постановления создаст в регионе к 2025 году более 2 тысяч дополнительных рабочих мест, позволит привлечь дополнительные инвестиции в объеме не менее 13 миллиардов рублей и перечислить более 5 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Индустриальное развитие в рамках данной экономической зоны позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» площадью 1042 га была создана в 2014 году. Она размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. На сегодняшний день ОЭЗ «Калуга» имеет шесть резидентов, один из которых — ООО «Агро-Инвест» — уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей. Намерения прихода на данную территорию выразили еще 12 компаний, порядка 70 рассматривают такую возможность. Для инвесторов здесь предусмотрен ряд особых льгот и преференций, что позволяет им более чем на 30% снизить издержки при реализации проектов. На территории ОЭЗ «Калуга» действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.