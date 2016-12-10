Новосибирск, 10 декабря, 2016, 17:18 — ИА Регнум. «Задержание в Белоруссии трех журналистов, писавших статьи или дававших комментарии российским СМИ (в том числе под псевдонимами), не поддается рациональному объяснению», — считает политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур. «Представлять угрозы для национальной безопасности Белоруссии эти статьи не могли, так как распространялись в российском СМИ, предназначенном в первую очередь для российской экспертной аудитории. Предъявляемая статья «разжигание розни» выглядит абсурдно, так как в России также действует жесткое антиэкстремистское законодательство, и ИА REGNUM никто не обвинял в экстремизме. Другое дело, что некоторые из комментариев носили критический характер. Но тогда те органы в Белоруссии, которые начали преследование журналистов, должны предъявить аналогичные претензии сами себе — ведь их действия подрывают авторитет Белоруссии и ее лидера в глазах международного сообщества. Свобода слова и право выражать своё мнение входят в число фундаментальных прав человека, зафиксированных в международных соглашениях и хартиях», — подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Мазур.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов сказал, что знаком с публикациями задержанных в Белоруссии авторов и журналистов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина.

«Всех их объединяет общая оценка неприятия курса президента Лукашенко, направленного на отрыв Белоруссии не только от России, но и в целом из Русского мира. Собственно, на мой взгляд, именно это и стало причиной их задержания, а не мифическое разжигание межнациональной розни. Является ли это признаком репрессий в отношении СМИ? Пресс-служба Следственного Комитета Республики Беларусь сообщила, что основанием для возбуждения уголовных дел послужили проявления экстремизма в публикациях на информационных ресурсах «Регнум», «Лента.ру», «ЕАДэйли. Следующим логичным шагом станет блокировка указанных «экстремистских» изданий на территории «братской республики». В этой связи глубокое разочарование вызывает позиция наших официальных структур, рассматривающих происходящее как внутреннее дело республики. Если Россия искренне, а не декларативно заинтересована в укреплении интеграционных процессов на территории бывшего Союза, то такие люди должны получать поддержку со стороны наших дипломатических структур. Однако Александра Сурикова (Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Белоруссии — прим. ИА REGNUM ), по всей видимости, судьба журналистов и патриотов России не беспокоит. В результате сторонники интеграции с Россией в республиках бывшего Союза оказываются в меньшинстве и действуют, как правило, на свой страх и риск. И, как мы видим, риск этот надуманным никак не назовёшь», — высказал свое мнение ИА REGNUM Ростислав Антонов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента Сергея Шиптенко. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни.

Редакция ИА REGNUM считает их политическими заключёнными и не признает предъявленные авторам обвинения. Позиция редакции — журналистов подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич уже выступила с официальным комментарием о причинах репрессий против авторов и журналистов ИА REGNUM в Белоруссии. Однако, как уже сообщало ИА REGNUM, более откровенного признания политических мотивов репрессий против журналистов, чем сделала Ананич, не мог бы придумать даже злейший враг Белоруссии, России и Союзного государства. Официальное лицо белорусской пропаганды заявило, что «анализ информационного пространства выявил, что в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны, белорусского народа. <…> Наибольшую активность в публикации такого рода материалов проявляет информагентство REGNUM, подавая в тенденциозном ключе деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти» и так далее».

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Это означает, что официальные власти Белоруссии намерены заставить российское СМИ нарушить Конституцию России и признать над собой действие идеологической и бюрократической цензуры, которая запрещена Конституцией РФ.