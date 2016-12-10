Ташкент, 10 декабря, 2016, 16:57 — ИА Регнум. «Сегодня сама жизнь требует от нас достижения важнейшей цели, определенной в нашей Конституции, — всестороннего обеспечения интересов человека», — заявил избранный президент Узбекистана Шовкат Мирзиёев.

Fulvio Spada Среди народа

Текст выступления Мирзиёева опубликован сегодня в национальных СМИ.

«Для того чтобы обеспечивать интересы человека, прежде всего необходимо говорить с людьми, общаться с народом, хорошо знать его заботы, чаяния и устремления, жизненные проблемы и потребности», — подчеркнул президент.

По его словам, на проведенных им предвыборных встречах он убедился, что «в последнее время мы как-то забыли о том, что надо разговаривать с людьми. Быть среди народа, общаться с ним открыто и искренне, слушать его заботы — все это, к сожалению, отошло на задний план».

Мирзиёев указал, что в его виртуальную приемную за месяц с небольшим поступило более 218 тысяч обращений от граждан, и «анализ этих обращений позволил нам понять многое, говоря проще, они открыли нам глаза на острые проблемы в нашей жизни».

«Прежде всего, они обращаются по поводу устранения бюрократических преград в различных сферах, отмены множества противоречащих законам ведомственных инструкций, необходимости выделения банковских кредитов по оптимальной ставке, устранения незаконных проверок субъектов предпринимательства, по вопросам деятельности органов правопорядка», — отметил президент.

Также, по словам президента, много обращений касается жилищного строительства, улучшения качества коммунальных, транспортных и торговых услуг, обеспечения электроэнергией, состояния дорог.

«Все эти требования законны и справедливы. Возникает вопрос: неужели органы власти и ведомства, соответствующие руководители на местах не могли своевременно решить поднятые в этих обращениях проблемы? Ведь у нас в стране принят отдельный Закон «Об обращениях физических и юридических лиц», — задал вопрос Мирзиёев.

Вместе с тем, он был вынужден признать, что «контроль за исполнением закона пущен на самотек».

«В связи с этим считаю, что руководителей и должностных лиц, не выполняющих требования данного закона, следует привлекать не только к административной, но и к уголовной ответственности», — указал глава Узбекистана.

Он подчеркнул, что «руководители всех уровней должны глубоко осознать одну истину: не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

Напомним, что по итогам выборов президента Узбекистана Шовкат Мирзиёев набрал 88,6% голосов избирателей.