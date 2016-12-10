Москва, 10 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Авиационная техника Воздушно-космических сил Российской Федерации переходит на обслуживание в рамках полного жизненного цикла. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, сообщает телеканал RT.

Mil.ru На аэродроме

Бондарев заявил, что 1 января 2017 года вся авиационная техника, находящаяся на вооружении ВКС РФ, будет обслуживаться в рамках полного жизненного цикла.

«Будет на полном жизненном цикле не только новый ПАК ФА, но и вся авиационная техника, которая находится на вооружении Воздушно-космических сил — с 1 января 2017 года. Это и армейская, и фронтовая, и дальняя, и военно — транспортная — словом, все, что у нас есть», — сказал главком ВКС РФ.

По новой схеме, российская военная промышленность будет отвечать за своевременную поставку запасных частей, ремонт, а также выявление неисправностей.