Вашингтон, 10 декабря, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Глава американского Антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призывает исключить Российскую Федерацию из Международного олимпийского комитета. Об этом Тайгарт заявил сегодня, 10 декабря, в интервью CNN.

byrontoledolopez1 Призыв из США

Накануне в Лондоне (Великобритания) была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Внятных доказательств доклад не содержит.

Напомним, что первая часть доклада, в которой Россия обвинялась в существовании «государственной допинговой системы», была выпущена в преддверии летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, что привело к отстранению ряда российских спортсменов от соревнований.

Тайгарт считает, что доклад Макларена «дает исчерпывающие ответы» на все вопросы о допинге в российском спорте. Глава USADA уверен, что в связи со второй частью доклада МОК просто обязан исключить Россию из своего состава до тех пор, пока антидопинговая система в России не будет приведена в соответствие со стандартами.

«Сейчас у них (МОК) появился еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами», — заявил Тайгарт.