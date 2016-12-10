Красноярск, 10 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. «В течение последних нескольких лет в Белоруссии фактически наметился новый тренд, который состоит в некоей демонстративной позиции определенных органов власти, заметной группы местной национально ориентированной интеллигенции для создания новой культурной истории страны, для создания новых героев», — сказал красноярский политолог Юрий Москвич, комментируя ситуацию с задержанием авторов ИА REGNUM в Белоруссии.

Gruszecki Митинг белорусских националистов в Минске. 1990

«Одним словом, предпосылки для так называемого «национального возрождения» или строительства национального государства в Белоруссии, к сожалению, закладываются очень серьезные. На мой взгляд, первый этап уже завершился. И сейчас начинается второй — политическая реализация этой идеи. Для этого нужны поводы, нужны обвинения других. Все развивается так, как и во всех странах, которые ориентируются на создание «своего» национального государства», — рассуждает политолог.

«Удивительно то, что это было отложено более чем на 20 лет. И удивительно, что это происходит сейчас: тогда, когда есть яркие примеры, к чему это может привести. Например, события на Украине. Но, видимо, так иррационально устроены национальные движения, что они по-другому не могут. Я не исключаю, что это будет достаточно долгий, продолжительный и очень сложный период взаимоотношений совершенно другого типа, чем на Украине, но, тем не менее, тенденция к этому явно обозначена», — считает собеседник ИА REGNUM.

«В Белоруссии появилась новая интеллигенция, которая не помнит о прошлом, и она самоутверждается. Более того, я считаю, что в Белоруссии не только появилась национально ориентированная интеллигенция, но она уже готова к очень серьезным действиям», — подытожил Юрий Москвич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Белоруссии 9 декабря были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь), а также корреспондент ИА REGNUM в Минске Сергей Шиптенко.

Официальная позиция информационного агентства по этому поводу такова: «Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции».

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Между тем министр информации Белоруссии Лилия Ананич выступила с официальным комментарием, из которого следует, что белорусские власти официально признали свои репрессии против журналистов политически мотивированными.

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